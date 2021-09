Michele Broili | sospeso il pugile con i tatuaggi nazisti

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 25 settembre 2021) Per ora si tratta di un provvedimento provvisorio, in attesa della che vengano concluse le indagini ma la Procura Federale della Federazione pugilistica italiana ha“per presunte gravi violazioni disciplinari”. Per ora la sospensione è in vigore fino al 19 novembre, quando dovrebbero terminare le indagini.era stato sconfitto da Hassan Nourdine sabato scorso dopo essersi presentato sul ring per il titolo italiano dei pesi Superpiuma con deisul corpo che inneggiavano al nazismo. La Federpugilato aveva diramato un comunicato in cui spiegava di voler “chiarire immediatamente la propria posizione e renderla pubblica”. “Durante l’incontro – si legge nella nota – si sono notati alcunisul corpo del...