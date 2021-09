Mertens, Demme, Ghoulam: le ultime sugli indisponibili del Napoli (Di sabato 25 settembre 2021) Il Napoli di Luciano Spalletti è partito fortissimo in questo inizio di stagione. Il tecnico toscano ha saputo dare al Napoli identità, gioco e compattezza nonostante tutte le difficoltà che si sono presentate sul percorso. Gli azzurri infatti hanno dovuto fare a meno di calciatori importanti come Ghoulam, Mertens e Demme, importantissimi nell'economia della squadra. Il tecnico azzurro, in occasione della conferenza stampa pre Napoli-Cagliari, ha svelato le ultime novità riguardanti le date di rientro dei tre calciatori in questione. Di seguito le parole di Spalletti. "Mertens vuole far parte del gruppo: tramite Canonico abbiamo fatto un'osservazione, un contatto: ha dato totale disponibilità, per cui rientra prima del previsto perché vuole ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 settembre 2021) Ildi Luciano Spalletti è partito fortissimo in questo inizio di stagione. Il tecnico toscano ha saputo dare alidentità, gioco e compattezza nonostante tutte le difficoltà che si sono presentate sul percorso. Gli azzurri infatti hanno dovuto fare a meno di calciatori importanti come, importantissimi nell'economia della squadra. Il tecnico azzurro, in occasione della conferenza stampa pre-Cagliari, ha svelato lenovità riguardanti le date di rientro dei tre calciatori in questione. Di seguito le parole di Spalletti. "vuole far parte del gruppo: tramite Canonico abbiamo fatto un'osservazione, un contatto: ha dato totale disponibilità, per cui rientra prima del previsto perché vuole ...

