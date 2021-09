Mercato San Severino | conclusi i lavori per la nuova rotatoria

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si sono, aSan, iper la realizzazione dellacon relativa segnaletica orizzontale e verticale al Parco Santina Campana. Nella giornata di ieri la riapertura al traffico veicolare della circolazione nel tratto interessato. Lava a migliorare la circolazione stradale e gli standard di sicurezza in un tratto interessato, in passato, da diversi incidenti stradali e che vede la presenza, nelle immediate vicinanze, del Plesso Scolastico San Vincenzo. “Un intervento necessario – dichiara il Sindaco Somma – per la sicurezza del tratto di strada interessato, in particolar modo se si pensa al numero crescente di auto che utilizzano l’arteria vista la ...