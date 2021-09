Meloni forcaiola a senso unico | ' La sinistra ha trasformato il Covid in una mangiatoria | dov' è la magistratura?'

(Di sabato 25 settembre 2021) Visto che era a Milano poteva ricordarsi anche di quello che le giunte di destra hanno fatto in Lombardia e la lunga lista di amministratori arrestati, inquisiti, indagati e non raramente condannati. ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni forcaiola

Zazoom Blog

outstream Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia, dal palco in piazza Duomo a Milano per un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. Dov'è? Magari lo chieda agli ...... modifica delle norme sulla prescrizione e ne fa una rivisitazionerispetto a quanto ... In una settimana si è giocato la sua amichetta, negandole il sacrosanto posto nel Cda della Rai, ...L'ex missina in piazza Duomo a Milano per un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. Dimentica le inchieste della ...