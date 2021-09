Meloni fa il pieno a Milano. È il rave della Maduninna. Ha già sorpassato Salvini (Di sabato 25 settembre 2021) Non vinceranno. Hanno vinto. Potete pensare tutto quello che volete di Fratelli d'Italia. Potete dire che non hanno classe dirigente. Potete dire che non hanno una politica economica. Che sui vaccini non hanno capito nulla. Potete dire che Giorgia Meloni è una irresponsabile. Potete pensarlo. A loro tanto non importa. A Milano, a piazza Duomo, alla presenza di Giorgia Meloni, il popolo di Fdi, i “meloncini” ballano e cantano, si scatenano. È questo il “rave della Madunnina”. Vittorio Feltri, candidato capogruppo Fdi, che tutti vogliono toccare, conferma di essere il direttore incorreggibile che cerca ancora lettori e non elettori. Il suo “menefotto” è ormai la marcetta dell’uomo libero ma è ancora uno stratagemma giornalistico. È lui la massima espressione di questa piazza. È questa la piazza del me ne ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 settembre 2021) Non vinceranno. Hanno vinto. Potete pensare tutto quello che volete di Fratelli d'Italia. Potete dire che non hanno classe dirigente. Potete dire che non hanno una politica economica. Che sui vaccini non hanno capito nulla. Potete dire che Giorgiaè una irresponsabile. Potete pensarlo. A loro tanto non importa. A, a piazza Duomo, alla presenza di Giorgia, il popolo di Fdi, i “meloncini” ballano e cantano, si scatenano. È questo il “Madunnina”. Vittorio Feltri, candidato capogruppo Fdi, che tutti vogliono toccare, conferma di essere il direttore incorreggibile che cerca ancora lettori e non elettori. Il suo “menefotto” è ormai la marcetta dell’uomo libero ma è ancora uno stratagemma giornalistico. È lui la massima espressione di questa piazza. È questa la piazza del me ne ...

