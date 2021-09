Meloni e il tour in Lombardia nei giorni dei “dolori” di Salvini: da Arcore a piazza Duomo. Ma salta Varese, dove il candidato è leghista (Di sabato 25 settembre 2021) La battaglia per la leadership del centrodestra è aperta. E sotto gli occhi di tutti. A dirlo sono i sondaggi che danno il partito di Giorgia Meloni in continua ascesa ai danni proprio della Lega di Salvini. A dirlo sono anche e soprattutto gli umori interni alla Lega. La segreteria di Matteo Salvini non è mai stata messa così in discussione come in questo momento. Stare al governo sta logorando il Carroccio almeno quanto stare all’opposizione sta premiando Fratelli d’Italia. E questa gara interna al centrodestra si sta combattendo con tutti i mezzi a disposizione. Il terreno di gioco in queste settimane è quello delle elezioni amministrative. Salvini sta battendo il territorio palmo a palmo, come da sua abitudine. Più parca Giorgia Meloni, che sembra scegliere con attenzione dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) La battaglia per la leadership del centrodestra è aperta. E sotto gli occhi di tutti. A dirlo sono i sondaggi che danno il partito di Giorgiain continua ascesa ai danni proprio della Lega di. A dirlo sono anche e soprattutto gli umori interni alla Lega. La segreteria di Matteonon è mai stata messa così in discussione come in questo momento. Stare al governo sta logorando il Carroccio almeno quanto stare all’opposizione sta premiando Fratelli d’Italia. E questa gara interna al centrodestra si sta combattendo con tutti i mezzi a disposizione. Il terreno di gioco in queste settimane è quello delle elezioni amministrative.sta battendo il territorio palmo a palmo, come da sua abitudine. Più parca Giorgia, che sembra scegliere con attenzione...

