Mazzarri in conferenza | So che a Napoli mi stimano | ma gli metterò il bastone fra le ruote

Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli ed attuale mister del Cagliari, ha tenuto la consueta conferenza stampa in vista della trasferta del Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione. "Quanto è un problema la partita con il Napoli capolista nel suo cammino? Mi aspetto il massimo di quello che può fare la squadra. Ho visto dati differenti tra Lazio ed Empoli, ho visto due partite opposte in cui ho visto cose bellissime e cose negative: per me questa è una fase di raccolta dati, prima del Venezia c'è un po' di tempo e poi ci sarà la sosta, anche se partiranno tanti nazionali. Cercheremo di dare identità in quei giorni, per ora possiamo solo dare il massimo come ho detto ai ragazzi di fare domani. Speriamo di fare una grande gara, poi vedremo il risultato e lunedì faremo il defaticante.

