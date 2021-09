Mazzarri: “A Napoli quattro anni memorabili ma la mia testa è solo per il Cagliari” (Di sabato 25 settembre 2021) Walter Mazzarri si appresta a tornare a Napoli, questa volta però da allenatore del Cagliari. Il tecnico toscano ha commentato così in conferenza stampa il suo legame con la città campana: “Mi concentro sulla partita, non mi aspetto nulla: so che mi stimano, a Napoli sono stati quattro anni memorabili, ma la mia testa è solo al Cagliari. Gli azzurri sono una macchina da guerra e si divertono a vincere le partite, noi dobbiamo mettere loro il bastone tra le ruote”. FOTO: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Waltersi appresta a tornare a, questa volta però da allenatore del. Il tecnico toscano ha commentato così in conferenza stampa il suo legame con la città campana: “Mi concentro sulla partita, non mi aspetto nulla: so che mi stimano, asono stati, ma la miaal. Gli azzurri sono una macchina da guerra e si divertono a vincere le partite, noi dobbiamo mettere loro il bastone tra le ruote”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

