Max Verstappen | la strategia dietro il cambio motore

(Di sabato 25 settembre 2021) Maxcambiaal GP di Russia e, regolamento alla mano, verrà penalizzato. Il pilota olandese, qualunque cosa accada oggi in qualifica, dovrà partire dall’ultima fila, assieme a Charles Leclerc (anche lui soggetto ad una sostituzione della Power Unit). Non si tratta di una fatalità, ovviamente, ma di una scelta strategica ben precisa. Analizziamola insieme. Cosa c’èildidi? Diciamo subito con il dire che questa decisione era inevitabile. Con tre unità già “consumate”, di cui una inservibile, prima o poi “Super Max” sarebbe andato in penalità. Anche Lewis Hamilton pare condannato alla stessa cosa, ma la Mercedes al momento non si sbilancia. Tornando a Max, la Red Bull ha scelto Sochi per una serie di ragioni. La prima è che ...

Advertising

charlesxlando : RT @calliopve: Quest’anno fra Lewis Hamilton e Max Verstappen la spunterà il meteo, ho capito. #RussianGP - maridesi9624 : RT @mara_sangiorgio: Ufficiale: Max Verstappen partirà dal fondo della griglia domenica dopo aver cambiato e montato la power unit numero 4… - gaia__carlini : RT @calliopve: Quest’anno fra Lewis Hamilton e Max Verstappen la spunterà il meteo, ho capito. #RussianGP - DesiMalafronte : RT @calliopve: Quest’anno fra Lewis Hamilton e Max Verstappen la spunterà il meteo, ho capito. #RussianGP - infoitsport : Max Verstappen spera nell’inverosimile -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen

Nell'appuntamento mondiale in Russia probabilmente non ci sarà la sfida trae Lewis Hamilton , visto che l'olandese partirà dall'ultima fila per aver cambiato la power unit sulla sua ...... primo atto del sabato del Gran Premio di Russia 2021 , corsa che si presenta come una occasione d'oro per Lewis Hamilton e per la Mercedes, considerando chedovrà partire dal fondo ...Il team principal Williams Jost Capito afferma che l'arrivo di Alex Albon nel 2022 non sarà l'inizio di un rapporto Red Bull-Williams.ANALISI PASSO GARA Bottas (gomme medie) Giri: 1:39.811, 1:39.863, 1:39.681 Ritmo medio: 1:39.785 Hamilton (gomme medie) Giri: 1:39.862, 1:40.024, 1:40.432, 1:40.453, 1:40.768 Ritmo medio: 1:40.308 Ver ...