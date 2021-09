Matrimoni gay, la lobby Lgbt vuole copiare la Svizzera: «Faremo un referendum anche in Italia» (Di sabato 25 settembre 2021) Ora c’è chi vuole copiare la Svizzera e portare in Italia il referendum per i Matrimoni gay. «Il Matrimonio per le coppie Lgbt+ in Italia sarebbe la prima legge che ci dà pari diritti, lavoreremo con tutte le forze sociali per portare anche in Italia questo referendum». Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale e candidato a sindaco di Roma prende lo spunto dal “referendum sul Matrimonio egualitario” che si terrà domani in Svizzera. « L’obiettivo è portare il referendum in Italia» «Domani in Svizzera ci sarà il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 settembre 2021) Ora c’è chilae portare inilper igay. «Ilo per le coppie+ insarebbe la prima legge che ci dà pari diritti, lavoreremo con tutte le forze sociali per portareinquesto». Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti+, Solidale, Ambientalista, Liberale e candidato a sindaco di Roma prende lo spunto dal “sulo egualitario” che si terrà domani in. « L’obiettivo è portare ilin» «Domani inci sarà il ...

