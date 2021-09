Marotta | ' Cottarelli? Tante dichiarazioni | ma la società ha speso tanto Siamo tranquilli'

(Di sabato 25 settembre 2021) "L'aspetto positivo è l'amore, la passione verso questi colori. L'Inter non rimarrà mai sola". Queste le parole - ai microfoni di Dazn - dell'ad dell'Inter Beppe, in riferimento a Interspac, l'...

Queste le parole - ai microfoni di Dazn - dell'ad dell'Inter Beppe, in riferimento a Interspac, l'idea di azionariato popolare lanciata dall'economista Carloa supporto della ...'Il mercato è chiuso, dettaglia, ma sappiamo di dover essere attivi per eventuali ...- spiega il dirigente milanese - ha fatto molte dichiarazioni e questo è un aspetto molto ...L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn per fare alcune precisazioni e puntualizzazioni su diversi temi d'attualità. Primo argomento l'azionariato popolar ...Giuseppe Marotta ha parlato di Andrè Onana ma anche del possibile scenario che potrebbe vedere l'ingresso di Interspac in società ...