Marotta | «Azionariato popolare? L’Inter è tranquilla | economicamente può andare avanti con serenità»

(Di sabato 25 settembre 2021) Intervistato da Dazn prima della gara con l’Atalanta, l’amministratore delegato del, Beppe, ha parlato dell’. “Si è parlato tanto a livello mediatico. Cottarelli ha fatto tante dichiarazioni. L’aspetto positivo è che queste persone sono unite dall’amore e dalla passione verso questi colori, questo significa chenon rimarrà mai sola. C’è anche una proprietà che ha profuso centinaia di milioni di euro, ma che ha ridimensionato gli investimenti. Oggipuòcon grande. Magari non possiamo fare investimenti importanti, ma è un discorso che riguarda tutti i club italiani e non solo. ...

... i fenomenali, Ausilio e Baccin, ovvero il management dell'area Sport nerazzurra, sono ... Roberto Zaccaria, vicepresidente e moderatore dell'evento, ricorda che 'l'popolare non ...Beppeavrebbe minacciato le dimissioni da dirigente sportivo, mentre Carlo Cottarelli ha ... attorno alla quale l'economista ha avviato il progetto dipopolare . L'...“Onana? Mercato chiuso ma sappiamo che il direttore sportivo Ausilio è attivo per monitorare le possibilità. E’ evidente che vengono seguiti questo o quel giocatore, ma più di tanto non posso segnalar ...A pochi minuti dal fischio iniziale di Inter-Atalanta, Beppe Marotta, dirigente dell' Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando il momento nerazzurro. Queste le sue parole: "Anche se il merca ...