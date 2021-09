Marco Bocci, la malattia al cervello che l’ha colpito: “… esito irreversibile” (Di sabato 25 settembre 2021) Il noto attore umbro nato in provincia di Perugia è stato colpito da una malattia che ha attaccato il suo cervello. Ecco come sta Giovedì scorso sono andate in onda le prime due puntate della nuova fiction televisiva in cui Bocci ricopre il ruolo del protagonista. Il titolo della serie è “Fino all’ultimo battito”, la L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 25 settembre 2021) Il noto attore umbro nato in provincia di Perugia è statoda unache ha attaccato il suo. Ecco come sta Giovedì scorso sono andate in onda le prime due puntate della nuova fiction televisiva in cuiricopre il ruolo del protagonista. Il titolo della serie è “Fino all’ultimo battito”, la L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

BaritaliaNews : I soliti ignoti, ospite Marco Bocci, una signora dal pubblico urla e Amadeus è costretto ad intervenire - MissSmi38523209 : Sto guardando #finoallultimobattito mi sta piacendo molto,Marco #Bocci molto bravo oltre che bello - PaolaFe29561888 : @LucaMagmo Io se me la fa o Lino Guanciale o Raul Bova oppure Marco Bocci - PRosati1974 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: '#Finoallultimobattito' trama in onda dal 23 settembre nel cast Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero - https… - confusa11 : @ChiaraCiv @PaolettaPaly @RIHANNON1967 @Susy_1968 @GiulianaGoline1 @dicuonzobt Infatti non sopportavo poi che mi fa… -