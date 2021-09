(Di sabato 25 settembre 2021)(Mantova), 25 settembre 2021 -, ma non dichiarati: finisce nei guai. Riservano sorprese i servizi di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Viadana ...

Advertising

Giorno_Mantova : Marcaria, ha fucili e munizioni 'senza giustificazione': denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Marcaria fucili

IL GIORNO

(Mantova), 25 settembre 2021 -e munizioni, ma non dichiarati: finisce nei guai. Riservano sorprese i servizi di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Viadana ...(Mantova), 25 settembre 2021 -e munizioni, ma non dichiarati: finisce nei guai. Riservano sorprese i servizi di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Viadana ...Nei guai un 67enne con porto d'armi che non aveva mai dichiarato i 2 fucili e le 150 pallottole: tutto finisce sotto sequestro ...