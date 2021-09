Manuel Bortuzzo friendzona Lulù Selassié | la confessione notturna

(Di sabato 25 settembre 2021) Fin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello VipSelassiè ha dimostrato di avere un interesse per. Chiacchiere, coccole e tanti momenti passati con il campione di nuoto, fino al limone di giovedì notte. I due gieffini si sono lasciati andare a qualche momento di tenerezza sotto le coperte e in molti hanno pensato potesse nascere una coppia, ma forse non è proprio così. Ieri sera Alfonso Signorini al GF Vip ha parlato con, chiedendo loro cosa provassero, lui è sembrato poco interessato, mentre la ragazza ha detto: “Lui è molto dolce e vero, si nota subito dai suoi sguardi e da quello che dice. Mi piace anche perché è sempre molto altruista. Mi fa stare tanto bene. Posso dire che è difficile trovare persone così. Anche se ci conosciamo da poco più di una ...

Advertising

MarioManca : Scusate, ma cosa mi significa mostrare a Manuel Bortuzzo una foto di prima dell'incidente? Mi sembra una mossa vera… - zazoomblog : Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo la principessa in lacrime al Grande Fratello Vip: “Con lui sto bene” - #Selassié… - santanaslam : Comunque se volete il migliore amico del mio fidanzato é uguale a Bortuzzo, cerco disperatamente di piazzarlo a qua… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, baci in piscina tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: “Stiamo bene insieme” - bront00 : Comunque già dalla prima puntata del #gfvip si poteva capire che vincerà Manuel Bortuzzo, mai prediction fù più semplice -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, le anticipazioni della quarta puntata IL REALITY, baci e coccole con Lulú TELEVISIONE Lo scherzo di Francesca Cipriani a Giucas Casella TV Gf Vip, ...Le principesse Selassiè vengono chiamate nel confessionale. Il video è dei momenti più teneri trae Lulù Selassiè . Tra le lacrime Lulù riesce solo a dire: 'A me non importa se cammina o no, io amo il suo cuore per me l'importante è averlo conosciuto, se fosse andata diversamente ...Sono quattro i nominati della quarta puntata del Grande Fratello Vip, si tratta di Miriana Trevisan, Andrea Carlino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu ...La sesta edizione del Gf Vip ha già il suo primo eliminato: Tommaso Eletti. Il giovane concorrente ha avuto vita breve all'interno della Casa anche per colpa della sua scarsa popolarità. Al televoto i ...