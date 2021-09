Manchester United: Bruno Fernandes sbaglia il rigore, perché non ha calciato Ronaldo? (Di sabato 25 settembre 2021) Brutta sconfitta casalinga per il Manchester United, ko davanti al pubblico amico contro l’Aston Villa. Si tratta di una sconfitta pesantissima per i Red Devils che hanno fallito l’occasione di allungare in classifica. La squadra di Solskjaer ha potenzialità molto importanti, ma non riesce sempre a sfruttarle. La prestazione contro l’Aston Villa è stata negativa, gli ospiti si sono imposti con il risultato di 0-1 grazie ad un gol messo a segno da Hause all’86’ In pieno recupero grande occasione per il Manchester United: l’arbitro fischia un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Bruno Fernandes che però sbaglia. Discutibile la decisione di far calciare il portoghese ex Udinese con la presenza in campo di Cristiano ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 settembre 2021) Brutta sconfitta casalinga per il, ko davanti al pubblico amico contro l’Aston Villa. Si tratta di una sconfitta pesantissima per i Red Devils che hanno fallito l’occasione di allungare in classifica. La squadra di Solskjaer ha potenzialità molto importanti, ma non riesce sempre a sfruttarle. La prestazione contro l’Aston Villa è stata negativa, gli ospiti si sono imposti con il risultato di 0-1 grazie ad un gol messo a segno da Hause all’86’ In pieno recupero grande occasione per il: l’arbitro fischia un calcio di, dal dischetto si presentache però. Discutibile la decisione di far calciare il portoghese ex Udinese con la presenza in campo di Cristiano ...

