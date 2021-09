Maltempo, Protezione civile: allerta arancione in Emilia e Liguria (Di sabato 25 settembre 2021) In arrivo piogge e temporali al Nord e al Centro, e la Protezione civile segnala un'allerta arancione in Emilia e in Liguria."L'avvicinamento di una perturbazione dall'Europa occidentale - spiega il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) In arrivo piogge e temporali al Nord e al Centro, e lasegnala un'ine in."L'avvicinamento di una perturbazione dall'Europa occidentale - spiega il ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Protezione Maltempo, Protezione civile: allerta arancione in Emilia e Liguria Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Torna il maltempo in Romagna. Domenica previsti rovesci ... torna il maltempo in Emilia Romagna. Le zone più colpite saranno quelle dell'Appenino emiliano. Sulla provincia di Rimini l' allerta emanata per domenica dalla protezione civile regionale è di ...

Maltempo in Toscana, è allerta "gialla": previsti forti temporali In arrivo temporali, "codice giallo" su tutta la Toscana per l'intera giornata di domenica 26. La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha, infatti, diramato un avviso di criticit ...

