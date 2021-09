Mafia, genero Borsellino: “Paolo non è morto invano” (Di sabato 25 settembre 2021) “Paolo Borsellino non solo non è morto invano, ma ha vissuto degnamente la sua vita, senza manie di protagonismo e perciò lasciando alle future generazioni l’esempio della onestà unita a una irraggiungibile sapienza giuridica”. Arriva da Fabio Trizzino, il genero di Paolo Borsellino, marito di Lucia, la replica a distanza al fratello del giudice ucciso in via D’Amelio. Subito dopo la sentenza d’appello del processo trattativa Stato e Mafia, Salvatore Borsellino aveva detto: “E’ l’ipotesi peggiore che potessi immaginare. Aspetto di leggere le motivazioni, tuttavia la sentenza, con la condanna di Bagarella e Cinà, conferma che la trattativa c’è stata, l’assoluzione di Mori e De Donno vuol dire che quella trattativa non costituisce ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) “non solo non è, ma ha vissuto degnamente la sua vita, senza manie di protagonismo e perciò lasciando alle future generazioni l’esempio della onestà unita a una irraggiungibile sapienza giuridica”. Arriva da Fabio Trizzino, ildi, marito di Lucia, la replica a distanza al fratello del giudice ucciso in via D’Amelio. Subito dopo la sentenza d’appello del processo trattativa Stato e, Salvatoreaveva detto: “E’ l’ipotesi peggiore che potessi immaginare. Aspetto di leggere le motivazioni, tuttavia la sentenza, con la condanna di Bagarella e Cinà, conferma che la trattativa c’è stata, l’assoluzione di Mori e De Donno vuol dire che quella trattativa non costituisce ...

