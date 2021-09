L’ultimo appello di Angela Merkel: “Con voto è in gioco la stabilità del Paese” (Di sabato 25 settembre 2021) Alla vigilia del voto più conteso nella storia recente della Germania, Angela Merkel rinnova il suo appello a sostegno del candidato della coalizione Cdu/Csu Armin Laschet. Con le elezioni di domani ”è in gioco la stabilità della Germania”, ha dichiarato la cancelliera partecipando al comizio di Laschet ad Aquisgrana. “Non è uguale chi governa”, ha dichiarato Merkel, sottolineando che “gli aumenti delle tasse minacciano di strangolare la ripresa”. Laschet – ha sostenuto - “non solo ha governato con successo il Nord-Reno Vestfalia, ma anche ha anche fatto molto per l’Europa: le sue azioni sono state improntate all’idea di costruire dei ponti. In tutta la sua vita politica ha dimostrato il suo impegno per la coesione”. Un endorsement scolastico, quello della ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) Alla vigilia delpiù conteso nella storia recente della Germania,rinnova il suoa sostegno del candidato della coalizione Cdu/Csu Armin Laschet. Con le elezioni di domani ”è inladella Germania”, ha dichiarato la cancelliera partecipando al comizio di Laschet ad Aquisgrana. “Non è uguale chi governa”, ha dichiarato, sottolineando che “gli aumenti delle tasse minacciano di strangolare la ripresa”. Laschet – ha sostenuto - “non solo ha governato con successo il Nord-Reno Vestfalia, ma anche ha anche fatto molto per l’Europa: le sue azioni sono state improntate all’idea di costruire dei ponti. In tutta la sua vita politica ha dimostrato il suo impegno per la coesione”. Un endorsement scolastico, quello della ...

