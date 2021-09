Love is in the Air, anticipazioni oggi 25 settembre: bagno bollente per Eda e Serkan (Di sabato 25 settembre 2021) anticipazioni della puntata di sabato 25 settembre di Love is in the Air, sesto episodio della settimana eccezionalmente in onda dalle 15.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? Le ragazze hanno raggiunto gli uomini impegnati in un noioso addio al celibato e la giornata che segue è all’insegna del divertimento dei colpi di scena. Vediamo insieme. Love is in the Air va in onda su Canale 5 eccezionalmente sabato 25 settembre alle ore 15:50. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap? Eda e Serkan faranno pace. Erdem confessa al Bolat la verità sui cristalli di zucchero. Le anticipazioni raccontano che il fidanzato della Yildiz finirà nei guai per un ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 25 settembre 2021)della puntata di sabato 25diis in the Air, sesto episodio della settimana eccezionalmente in onda dalle 15.50. Che accadràai due protagonisti,Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? Le ragazze hanno raggiunto gli uomini impegnati in un noioso addio al celibato e la giornata che segue è all’insegna del divertimento dei colpi di scena. Vediamo insieme.is in the Air va in onda su Canale 5 eccezionalmente sabato 25alle ore 15:50. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap? Eda efaranno pace. Erdem confessa al Bolat la verità sui cristalli di zucchero. Leraccontano che il fidanzato della Yildiz finirà nei guai per un ...

