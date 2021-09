Love is in the air anticipazioni 25 settembre 2021: doppia puntata oggi su Canale 5 (Di sabato 25 settembre 2021) Love is in the air torna oggi, sabato 25 settembre 2021, su Canale 5 alle 15:30 eccezionalmente con una doppia puntata: Eda e Serkan hanno una nuova grana da risolvere prima delle nozze. Love is in the air torna oggi, sabato 25 settembre 2021, su Canale 5 alle 15:30 eccezionalmente con una doppia puntata. Le anticipazioni annunciano che Eda e Serkan dovranno risolvere in fretta e furia un nuovo problema prima delle nozze. Mentre Aydan e Ayfer cercano di consolidare il loro rapporto con un trattamento di bellezza, come anticipa il promo dell'episodio 87, Figen spinge le amiche a fare le valige per raggiungerli e tenere d'occhio i ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021)is in the air torna, sabato 25, su5 alle 15:30 eccezionalmente con una: Eda e Serkan hanno una nuova grana da risolvere prima delle nozze.is in the air torna, sabato 25, su5 alle 15:30 eccezionalmente con una. Leannunciano che Eda e Serkan dovranno risolvere in fretta e furia un nuovo problema prima delle nozze. Mentre Aydan e Ayfer cercano di consolidare il loro rapporto con un trattamento di bellezza, come anticipa il promo dell'episodio 87, Figen spinge le amiche a fare le valige per raggiungerli e tenere d'occhio i ...

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di domani di #LoveIsInTheAir? Scopritelo su Mediaset Infinity! - MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - arimelo84 : RT @MorenaCaraffi: Tutte a commentare la puntata di Love Is In The Air con #KeremAVerissimo - hanker_i : RT @San13Vale: Ma per la puntata mettiamo l hashtag di love is in the air o #KeremAVerissimo - marinel18181293 : RT @CorriereCitta: Kerem Bursin a Verissimo: chi è, età, carriera, chi è la fidanzata Hande Ercel, fisico, film, Love is in the Air, altezz… -