Lotta agli abusi sessuali e agli scandali finanziari, ecco perché nella Chiesa c'è chi vuole chiudere la parentesi Francesco (Di sabato 25 settembre 2021) Bergoglio, con la sua opera di modernizzazione delle istituzioni ecclesiali si è attirato l'antipatia di monsignori sia di destra che di sinistra. Per questo motivo quando il Papa era ricoverato, in estate, hanno organizzato il conclave per sostituirlo Leggi su repubblica (Di sabato 25 settembre 2021) Bergoglio, con la sua opera di modernizzazione delle istituzioni ecclesiali si è attirato l'antipatia di monsignori sia di destra che di sinistra. Per questo motivo quando il Papa era ricoverato, in estate, hanno organizzato il conclave per sostituirlo

Confindustria : Lotta agli abbandoni scolastici, ITS, lauree professionalizzanti, formazione continua e ricollocamento per chi lavo… - MichaelEMann : 'Michael Mann e la lotta agli “inattivisti” del clima' | My interview with @StellaLevantesi about the… - Tullio_Ostilio : @enricocolosimo Portato il Paese allo sfascio che è davanti agli okki di tutti quelli che li tengono aperti. Cosa c… - 1234_paolo : “Critical mass”manifesta per i ciclisti fregandosene degli altri utenti, i no-vax si sentono liberi di far circolar… - voltes48 : RT @MarcoRizzoPC: Che pena sentire Landini che fa inginocchiare la Cgil al cospetto di Draghi. Gli avrei ricordato che la salvaguardia dell… -