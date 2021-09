“Lotta a tre per lo scudetto” | le parole di Sacchi

(Di sabato 25 settembre 2021) Arrigo, storico tecnico del Milan, ha parlato della corsaa “La Gazzetta dello Sport” e sulle principali candidate al titolo. Di seguito le sue: “Inter, Milan e Napoli stanno andando forte, sono contento per Spalletti ma bisognerà vedere come reagirà il pubblico quando arriveranno le prime difficoltà. Il Milan è una squadra europea, sta facendo benissimo. Inzaghi è bravo, ha mantenuto l’ossatura nonostante due addii importanti come Hakimi e Lukaku”. E sulla Juventus afferma: “Ha ancora problemi da risolvere, unaa tre è possibile anche se presto dirlo. Mi riporterebbe indietro nel tempo”. LEGGI ANCHE: Juventus, svolta Dybala: è a Torino da due mesi! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

È possibile che sia una lotta a tre. E mi farebbe piacere perché mi riporterebbe indietro nel tempo quando noi del Milan battevamo il giocatore più forte del mondo, dimostrando che una squadra ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della Serie A ed in particolar modo della lotta per lo scudetto. L'ex mister e CT non ha fatto giri di parole dando tre squadre favori ...