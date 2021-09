Lo scontro senza tregua tra la Polonia e l’Unione europea (Di sabato 25 settembre 2021) Quella fra la Polonia e le istituzioni europee è una battaglia in carta bollata, che si combatte a colpi di lettere e sentenze, dichiarazioni d’intenti e atti formali. L’ultimo atto è il deferimento del governo di Varsavia alla Corte di Giustizia europea per non aver rispettato l’indipendenza dell’autorità di controllo dei media. Il culmine di questo confronto sarà invece una sentenza del Tribunale Costituzionale polacco, attesa per il 22 settembre e invece rimandata al 30 del mese. Nel caso «K 3/21» la corte dovrà stabilire, in sostanza, la supremazia o meno del diritto comunitario su quello nazionale, decidendo cioè se i giudici polacchi devono applicare le leggi dell’Unione europea anche se in contrasto con la Costituzione polacca. È una decisione che avrà grosse ripercussioni, sia a livello simbolico che pratico. ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 settembre 2021) Quella fra lae le istituzioni europee è una battaglia in carta bollata, che si combatte a colpi di lettere e sentenze, dichiarazioni d’intenti e atti formali. L’ultimo atto è il deferimento del governo di Varsavia alla Corte di Giustiziaper non aver rispettato l’indipendenza dell’autorità di controllo dei media. Il culmine di questo confronto sarà invece una sentenza del Tribunale Costituzionale polacco, attesa per il 22 settembre e invece rimandata al 30 del mese. Nel caso «K 3/21» la corte dovrà stabilire, in sostanza, la supremazia o meno del diritto comunitario su quello nazionale, decidendo cioè se i giudici polacchi devono applicare le leggi delanche se in contrasto con la Costituzione polacca. È una decisione che avrà grosse ripercussioni, sia a livello simbolico che pratico. ...

