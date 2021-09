"Lividi ovunque" e non solo: Dayane Mello stuprata davanti a tutti? Scandalo e orrore al reality brasiliano, chi è il mostro (Di sabato 25 settembre 2021) Il caso di Dayane Mello a La Fazenda, un reality brasiliano che ricalca il format della Fattoria andato in onda anche in Italia, sta diventando sempre più oscuro. L'ex concorrente del GF Vip è stata molestata ripetutamente dal cantante Nego do Borel e a telecamere oscurate si parla addirittura di stupro. Dayane ha infatti lamentato la presenza di Lividi su tutto il suo corpo che non sa ben spiegare, con la produzione del reality che starebbe cercando di insabbiare tutto e di far rientrare il caso. Che a questo punto prende pieghe impensabili: se lo stupro o il tentativo dovesse essere confermato, altro che esclusione del programma da parte dell'uomo, dovrebbero scattare le manette. Già la sola molestia, tra l'altro ripetuta, avrebbe dovuto condurre a dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Il caso dia La Fazenda, unche ricalca il format della Fattoria andato in onda anche in Italia, sta diventando sempre più oscuro. L'ex concorrente del GF Vip è stata molestata ripetutamente dal cantante Nego do Borel e a telecamere oscurate si parla addirittura di stupro.ha infatti lamentato la presenza disu tutto il suo corpo che non sa ben spiegare, con la produzione delche starebbe cercando di insabbiare tutto e di far rientrare il caso. Che a questo punto prende pieghe impensabili: se lo stupro o il tentativo dovesse essere confermato, altro che esclusione del programma da parte dell'uomo, dovrebbero scattare le manette. Già la sola molestia, tra l'altro ripetuta, avrebbe dovuto condurre a dei ...

