LIVE – Zverev-Isner 2-2, Laver Cup 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 25 settembre 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Alexander Zverev e John Isner, valevole per la quarta edizione della Laver Cup 2021. Continua la sfida tra Team Europe e Team World, sebbene il cosiddetto 'Resto del Mondo' non abbia ancora conquistato l'ambita coppa; intrattenimento e agonismo sui campi di Boston, di casa per il gigante statunitense, il quale tenterà di far valere il suo devastante servizio a discapito del tedesco; il talento teutonico, invece, proverà a palesare la sua consueta incisività da fondocampo e alla battuta. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di sabato 25 settembre. Segui il LIVE su Sportface.it COME VEDERE IL MATCH IL PROGRAMMA DEL 24 SETTEMBRE LA COPERTURA TV IL MONTEPREM6 IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA ...

