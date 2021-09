LIVE Spezia-Milan 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Nzola impegna Maignan (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Maggiore dalla distanza prova il colpo a sorpresa, Maignan recupera la posizione in tempo. 19? Ancora Nzola impegna Maignan dalla distanza. 17? Spezia come contro la Juventus, vuole ripartire in contropiede ogni quando può. 15? Bourabia prova il lancio per Antiste, pallone troppo lungo. 13? Tiro di Rebic respinto dalla difesa. 11? Molto mobile Antiste che svaria sul tutto il fronte offensivo. 9? Conclusione di Nzola dopo l’assist di Antiste, para Maignan. 7? Aggressione dello Spezia che vuole provare ad attaccare dentro al campo. 5? Attacca il Milan, Spezia che difende alto in campo. 3? Daniel Maldini in campo dal primo minuto, nel ruolo di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Maggiore dalla distanza prova il colpo a sorpresa,recupera la posizione in tempo. 19? Ancoradalla distanza. 17?come contro la Juventus, vuole ripartire in contropiede ogni quando può. 15? Bourabia prova il lancio per Antiste, pallone troppo lungo. 13? Tiro di Rebic respinto dalla difesa. 11? Molto mobile Antiste che svaria sul tutto il fronte offensivo. 9? Conclusione didopo l’assist di Antiste, para. 7? Aggressione delloche vuole provare ad attaccare dentro al campo. 5? Attacca ilche difende alto in campo. 3? Daniel Maldini in campo dal primo minuto, nel ruolo di ...

Advertising

juventusfc : Allegri ???? «Parlare del passato non ha senso. Domani bisogna vincere, non c'è altro da dire. Chi parte dalla panchi… - juventusfc : HT | Si riparte a La Spezia. Forza, ragazzi ?? Live Match ?? - juventusfc : Allegri ???? «Domani ci saranno dei cambi, alcuni giocatori hanno giocato tante partite, @chiellini è febbricitante.… - bentaride : #DAZNout Ciao sto guardando Spezia-Milan che e in live da 15 minuti. Oggi fino ad ora questo è il collegamento a Da… - zazoomblog : Spezia Milan 0-0 LIVE: rotola il pallone al Picco - #Spezia #Milan #LIVE: #rotola #pallone -