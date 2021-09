LIVE - Spalletti in conferenza stampa per Napoli-Cagliari (Di sabato 25 settembre 2021) La sesta giornata di Serie A sta per iniziare e vedrà il Napoli impegnato nel posticipo serale della domenica, ore 20:45, contro il Cagliari al Maradona. In occasione della sfida Spalletti ha parlato nella consueta conferenza stampa pre gara a Castel Volturno. Di seguito le parole del mister di Certaldo. "Quanto mi sto divertendo? Questo l'avevamo già detto: ad essere noi si sta bene, ve lo assicuro anche da parte dei calciatori. Ci sentiamo avvolti dall'affetto della città e dei tifosi, e poi abbiamo la consapevolezza che ci sono dei momenti diversi della stagione in cui si fa meglio e peggio. Viviamo tutto con equilibrio, ma noi non vogliamo nasconderci da nulla. Quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di sette persone, abbiamo tutti le stesse quote. La stagione è fatta di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 settembre 2021) La sesta giornata di Serie A sta per iniziare e vedrà ilimpegnato nel posticipo serale della domenica, ore 20:45, contro ilal Maradona. In occasione della sfidaha parlato nella consuetapre gara a Castel Volturno. Di seguito le parole del mister di Certaldo. "Quanto mi sto divertendo? Questo l'avevamo già detto: ad essere noi si sta bene, ve lo assicuro anche da parte dei calciatori. Ci sentiamo avvolti dall'affetto della città e dei tifosi, e poi abbiamo la consapevolezza che ci sono dei momenti diversi della stagione in cui si fa meglio e peggio. Viviamo tutto con equilibrio, ma noi non vogliamo nasconderci da nulla. Quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di sette persone, abbiamo tutti le stesse quote. La stagione è fatta di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE - Spalletti in conferenza stampa per Napoli-Cagliari - #Spalletti #conferenza #stampa - gilnar76 : LIVE - Spalletti in conferenza stampa per #Napoli-Cagliari #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - areanapoliit : LIVE - Napoli-Cagliari, Spalletti in conferenza stampa dalle 14.30 - PasqualeCacace5 : RT @napolista: L’allenatore presenta la sfida di domani dal centro sportivo di Castel Volturno - napolista : L’allenatore presenta la sfida di domani dal centro sportivo di Castel Volturno -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Spalletti DIRETTA Serie A, Spezia - Milan - Formazioni UFFICIALI LIVE Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli hanno battuto proprio i lagunari nel turno precedente e si trovano a due punti dalla capolista Napoli di Luciano Spalletti, in vetta a punteggio pieno. ...

Napoli - Cagliari, Spalletti in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli - Cagliari, match della sesta giornata ... potrebbero essere Sky Sport 24 e Sky Go a mandare in onda live la conferenza stampa. ...

LIVE - Napoli-Cagliari, Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA) Sportface.it LIVE MN – Luciano Spalletti presenta la sfida col Cagliari in conferenza stampa Dopo Udinese e Sampdoria, sarà il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri il prossimo avversario sul cammino di Luciano Spalletti e i suoi ragazzi. Gli azzurri, unica squadra a punteggio pieno in Campionato, ...

LIVE - Napoli-Cagliari, Spalletti in conferenza stampa dalle 14.30 La redazione di AreaNapoli.it seguirà l'evento in tempo reale riportando tutte le dichiarazioni del tecnico della squadra partenopea. 14.25 - La sala stampa di Castel Volturno inizia ad affollarsi di ...

Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli hanno battuto proprio i lagunari nel turno precedente e si trovano a due punti dalla capolista Napoli di Luciano, in vetta a punteggio pieno. ...Lucianoparlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli - Cagliari, match della sesta giornata ... potrebbero essere Sky Sport 24 e Sky Go a mandare in ondala conferenza stampa. ...Dopo Udinese e Sampdoria, sarà il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri il prossimo avversario sul cammino di Luciano Spalletti e i suoi ragazzi. Gli azzurri, unica squadra a punteggio pieno in Campionato, ...La redazione di AreaNapoli.it seguirà l'evento in tempo reale riportando tutte le dichiarazioni del tecnico della squadra partenopea. 14.25 - La sala stampa di Castel Volturno inizia ad affollarsi di ...