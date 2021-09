LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 9-3, europei in situazione favorevole nei fourball (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:03 DeChambeau esagera e finisce nel Lago Michigan! Rimane da solo Scheffler. 22:02 Bel rimbalzo preso da Scheffler alla 7, gli si piazza esattamente davanti al green. 22:01 Bordo green per Dustin Johnson, in questa buca possiamo già dare per certo il ritorno a 1 Up degli USA. 22:00 Monumentale Morikawa, semplicemente. Maestoso tee shot del due volte vincitore Major, andrà a fare il putt per l’eagle. 22:00 Non va malissimo a McIlroy, è in rough alto e questo è vero, ma il green è particolarmente vicino. Poulter invece è in zona cespuglio. 21:59 Di 6 parlando, finisce nell’erba alta Poulter. McIlroy dovrà vedersela, se non da solo, quasi. 21:57 E bravo anche Hovland a pareggiare la 6. 21:57 situazione attuale 1 Up Tony Finau/Harris English–Shane Lowry/Tyrrell Hatton2 Up Brooks Koepka/Jordan ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:03 DeChambeau esagera e finisce nel Lago Michigan! Rimane da solo Scheffler. 22:02 Bel rimbalzo preso da Scheffler alla 7, gli si piazza esattamente davanti al green. 22:01 Bordo green per Dustin Johnson, in questa buca possiamo già dare per certo il ritorno a 1 Up degli USA. 22:00 Monumentale Morikawa, semplicemente. Maestoso tee shot del due volte vincitore Major, andrà a fare il putt per l’eagle. 22:00 Non va malissimo a McIlroy, è in rough alto e questo è vero, ma il green è particolarmente vicino. Poulter invece è in zona cespuglio. 21:59 Di 6 parlando, finisce nell’erba alta Poulter. McIlroy dovrà vedersela, se non da solo, quasi. 21:57 E bravo anche Hovland a pareggiare la 6. 21:57attuale 1 Up Tony Finau/Harris English–Shane Lowry/Tyrrell Hatton2 Up Brooks Koepka/Jordan ...

