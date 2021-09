LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 9-3, europei avanti in tre fourball su quattro al momento (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:40 Ma sbaglia anche Spieth da posizione più vicina, un vero e proprio salvataggio questo che lascia Rahm e Garcia 2 Up. 21:39 Sfiora il birdie Rahm alla 6, palla appena a sinistra. Altro potenziale sorriso americano qui. 21:37 Niente da fare per Fleetwood, ritorna la parità in questo confronto. 21:36 Grandissimo putt di DeChambeau per il birdie alla 5, adesso tocca a Fleetwood tentare di pareggiare. 21:35 Scappa il secondo colpo di Koepka alla 6, resta Spieth a cercare di dargli soddisfazione. Scheffler colpisce anch’egli troppo veloce il putt per il birdie alla 5, palla che va lunga. 21:33 Spieth trova un ottimo secondo colpo alla 6 dal pubblico, splendida questa uscita che lo porta in zona birdie. 21:31 Lowry cerca il birdie e non lo trova alla 7, buca pareggiata e 1 Up questo match in cui sta praticamente ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:40 Ma sbaglia anche Spieth da posizione più vicina, un vero e proprio salvataggio questo che lascia Rahm e Garcia 2 Up. 21:39 Sfiora il birdie Rahm alla 6, palla appena a sinistra. Altro potenziale sorriso americano qui. 21:37 Niente da fare per Fleetwood, ritorna la parità in questo confronto. 21:36 Grandissimo putt di DeChambeau per il birdie alla 5, adesso tocca a Fleetwood tentare di pareggiare. 21:35 Scappa il secondo colpo di Koepka alla 6, resta Spieth a cercare di dargli soddisfazione. Scheffler colpisce anch’egli troppo veloce il putt per il birdie alla 5, palla che va lunga. 21:33 Spieth trova un ottimo secondo colpo alla 6 dal pubblico, splendida questa uscita che lo porta in zona birdie. 21:31 Lowry cerca il birdie e non lo trova alla 7, buca pareggiata e 1 Up questo match in cui sta praticamente ...

