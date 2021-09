LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 9-3, equilibrio nei fourball (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:49 – Male con i tee shot alla 14 Garcia e Rahm, che dovranno salvarsi per evitare di andare clamorosamente sotto in un match condotto sin dagli esordi. Pareggio alla 11 tra Morikawa/Johnson e Poulter/McIlroy, con gli statunitensi che restano avanti 3UP. 23:44 – Ricapitoliamo la situazione. L’Europa è stata ripresa in un paio di match, e solo in una sfida conserva il vantaggio. Due duelli sono in parità, mentre in uno gli Stati Uniti sono saldamente avanti. Tony Finau/Harris English–Shane Lowry/Tyrrell Hatton 1UPPari Brooks Koepka/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland3UP Dustin Johnson/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter 23:42 – Sesta buca consecutiva senza birdie per Rahm e Garcia, e stavolta Koepka/Spieth non ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:49 – Male con i tee shot alla 14 Garcia e Rahm, che dovranno salvarsi per evitare di andare clamorosamente sotto in un match condotto sin dagli esordi. Pareggio alla 11 tra Morikawa/Johnson e Poulter/McIlroy, con gli statunitensi che restano avanti 3UP. 23:44 – Ricapitoliamo la situazione. L’è stata ripresa in un paio di match, e solo in una sfida conserva il vantaggio. Due duelli sono in parità, mentre in uno gli Stati Uniti sono saldamente avanti. Tony Finau/Harris English–Shane Lowry/Tyrrell Hatton 1UPPari Brooks Koepka/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia Pari Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland3UP Dustin Johnson/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter 23:42 – Sesta buca consecutiva senza birdie per Rahm e Garcia, e stavolta Koepka/Spieth non ...

