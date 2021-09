LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 6-2, il Vecchio Continente si rimette in carreggiata (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20: Si chiude in parità la sesta buca del match6. Fitzpatrick e Westwood restano 1up su Schauffele e Cantlay 16.15: Continua la marcia inarrestabile di Morikawa e Johnson che vincono anche la buca 8 e sono 4up 16.11: Nel match3 accorciano le distanze Spieth e Thomas vincendo la buca 7 contro Hovland e Wiesberger che ora sono 2up 16.09: E’ l’Europa completa la rimonta anche nel match1! Rahm/Garcia si aggiudicano la buca 9 e si torna in parità. Tutto da rifare per gli statunitensi 16.08: Westwood/Fitzpatrick si aggiudicano la buca 5 e passano a condurre 1up nel match4 15.58: Nella buca 6 Hovlant e Wiesberger si portano a 3up su Thomas e Spieth. L’Europa si sta lentamente risollevando 15.57: Una buona e una cattiva notizia per l’Europa che recupera un altro ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20: Si chiude in parità la sesta buca del match6. Fitzpatrick e Westwood restano 1up su Schauffele e Cantlay 16.15: Continua la marcia inarrestabile di Morikawa e Johnson che vincono anche la buca 8 e sono 4up 16.11: Nel match3 accorciano le distanze Spieth e Thomas vincendo la buca 7 contro Hovland e Wiesberger che ora sono 2up 16.09: E’ l’completa la rimonta anche nel match1! Rahm/Garcia si aggiudicano la buca 9 e si torna in parità. Tutto da rifare per gli statunitensi 16.08: Westwood/Fitzpatrick si aggiudicano la buca 5 e passano a condurre 1up nel match4 15.58: Nella buca 6 Hovlant e Wiesberger si portano a 3up su Thomas e Spieth. L’si sta lentamente risollevando 15.57: Una buona e una cattiva notizia per l’che recupera un altro ...

