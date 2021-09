LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 6-2, il Vecchio Continente insegue anche nella seconda giornata (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53: Sta per scattare la quarta sfida con Schauffele e Cantlay da una parte e Westwood e Fitzpatrick dall’altra 14.50: Ci pensano i due rookies europea a regalare un po’ di ossigeno alla squadra del Vecchio Continente. 1up Europa con Hovland/Wiesberger che riescono a fare meglio di Thomas/Spieth nella prima buca della terza sfida 14.47: Grandina sull’Europa con Morikawa che non sbaglia per il birdie e Morikawa/Johnson sono 2up su Casey/Hatton 14.45: Primo match in salita totale per l’Europa con Koepka/Berger che si aggiudicano anche le terza buca, vanno 3up e per Rahm/Garcia si fa durissima 14.35: Tra poco il via anche della terza sfida: da una parte Thomas e Spieth e ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53: Sta per scattare la quarta sfida con Schauffele e Cantlay da una parte e Westwood e Fitzpatrick dall’altra 14.50: Ci pensano i due rookies europea a regalare un po’ di ossigeno alla squadra del. 1upcon Hovland/Wiesberger che riescono a fare meglio di Thomas/Spiethprima buca della terza sfida 14.47: Grandina sull’con Morikawa che non sbaglia per il birdie e Morikawa/Johnson sono 2up su Casey/Hatton 14.45: Primo match in salita totale per l’con Koepka/Berger che si aggiudicanole terza buca, vanno 3up e per Rahm/Garcia si fa durissima 14.35: Tra poco il viadella terza sfida: da una parte Thomas e Spieth e ...

