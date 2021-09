LIVE Napoli-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: inizia il campionato al PalaBarbuto! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Gli arbitri del match saranno Sahin, Di Francesco e Catani. 19.45 Palla a due prevista alle ore 20.00 al PalaBarbuto, ora è in corso il riscaldamento. 19.40 Napoli farà il suo ritorno nella massima Serie del basket italiano dopo 13 anni, allora la società si chiamava Eldo Napoli e fu esclusa dal campionato 2008/2009 per inadempienze finanziarie. 19.35 Ecco il roster dell’Olimpia Milano di coach Ettore Messina: Roster Olimpia a Napoli: 9 Melli 10 Grant 15 Tarczewski 17 Ricci 19 Biligha 21 Moraschini 22 Hall 23 Delaney 24 Mitoglou 31 Shields 40 Alviti 70 Datome #insieme — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 Gli arbitri del match saranno Sahin, Di Francesco e Catani. 19.45 Palla a due prevista alle ore 20.00 al PalaBarbuto, ora è in corso il riscaldamento. 19.40farà il suo ritorno nella massimadelitaliano dopo 13 anni, allora la società si chiamava Eldoe fu esclusa dal2008/2009 per inadempienze finanziarie. 19.35 Ecco il roster dell’di coach Ettore Messina: Roster: 9 Melli 10 Grant 15 Tarczewski 17 Ricci 19 Biligha 21 Moraschini 22 Hall 23 Delaney 24 Mitoglou 31 Shields 40 Alviti 70 Datome #insieme —(@MI1936) ...

