LIVE Napoli-Olimpia Milano 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | inizia il campionato al PalaBarbuto!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.59 Ci siamo,laA UnipolSai 2021-2022, buona tutti! 19.57 QUINTETTI,: McDuffie, Parks, Marini, Mayo, Elegar;: Melli, Delaney, Mitoglou, Shields, Datome. 19.56 Inno di Mameli! 19.55 In corso la presentazione delle squadre al PalaBarbuto, cinque minuti alla palla a due. 19.50 Gli arbitri del match saranno Sahin, Di Francesco e Catani. 19.45 Palla a due prevista alle ore 20.00 al PalaBarbuto, ora è in corso il riscaldamento. 19.40farà il suo ritorno nella massimadelitaliano dopo 13 anni, allora la società si chiamava Eldoe fu esclusa dal...