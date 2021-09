LIVE – Kyrgios-Tsitsipas | Laver Cup 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021) Ile latestuale della sfida tra Nicke Stefanos, valevole per prolungare la rivalità tra Team Europe e Team World, nel contesto della quarta edizione dellaCup. L’australiano non sta vivendo una stagione memorabile, sebbene possieda in potenza alcuni colpi eccezionali e sia amante dello spettacolo: occasione da non perdere. Il greco parte invece da assoluto favorito e dovrà tentare di non deludere le attese, seppur l’imprevedibilità dipossa giocargli alcuni scherzi di troppo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ore 19.00 di sabato 25 settembre. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE IL MATCH IL PROGRAMMA DEL 24 SETTEMBRE LA COPERTURA TV IL MONTEPREM6 IL ...