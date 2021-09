LIVE – Juventus-Sampdoria | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 25 settembre 2021) La, dopo il brutto esordio stagionale, vuole provare a ritrovare il sorriso contro lanel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nella giornata odierna, sabato 25 settembre, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA14.34 – Sui commenti di addetti ai lavori: “Sono stato sincero su Juve-Milan, potevano darci la mazzata e invece siamo ancora vivi. Credo che le favorite siano Inter, Milan e Napoli. E’ giusto così perchè siamo in ...

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 15; Inter e Milan 13; Roma 12; Atalanta 10; Fiorentina 9; Lazio e Bologna 8; Torino e Udinese 7; Empoli 6; Juventus e Sampdoria 5; Sassuolo, Verona, Genoa e Spezia 4; Dopo la prima vittoria in campionato contro lo Spezia, la Juventus torna in campo all'Allianz Stadium: di fronte c'è la Sampdoria. Così Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa. La prima vittoria in campionato è servita per arrivare alla sfida con la Samp con un pizzico di serenità in più. Così Max Allegri presenta ...