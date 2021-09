LIVE Italia-Spagna rugby femminile in DIRETTA: sfida campale per le azzurre, in palio i Mondiali del 2022! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:44 Per avere la certezza matematica della qualificazione bisognerà quindi aspettare la fine di Irlanda-Scozia, a quel punto ne capiremo di più: la prima in classifica va dritta ai Mondiali 2022, la seconda invece si qualificherà ad un torneo di ripescaggio che metterà in palio altri posti. 14:41 E’ arrivato il momento della verità, al momento la situazione vede le quattro squadre impegnate con cinque punti in classifica, per sperare nella qualificazione al Mondiale le azzurre sono obbligate a vincere. 14:38 Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, match valido per la terza ed ultima giornata del torneo di qualificazione ai ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:44 Per avere la certezza matematica della qualificazione bisognerà quindi aspettare la fine di Irlanda-Scozia, a quel punto ne capiremo di più: la prima in classifica va dritta ai2022, la seconda invece si qualificherà ad un torneo di ripescaggio che metterà inaltri posti. 14:41 E’ arrivato il momento della verità, al momento la situazione vede le quattro squadre impegnate con cinque punti in classifica, per sperare nella qualificazione al Mondiale lesono obbligate a vincere. 14:38 Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per la terza ed ultima giornata del torneo di qualificazione ai ...

