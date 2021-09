LIVE Italia-Spagna 15-3 rugby femminile in DIRETTA: azzurre avanti dopo il primo tempo! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:50 Le azzurre si sono ben comportate nella prima mezz’ora di gioco, anche se avrebbero potuto sfruttare qualche occasione in più. Negli ultimi dieci minuti c’è invece stata molta confusione nel gioco delle ragazze di Di Giandomenico, nel secondo tempo bisognerà partire subito forte, sarà importantissimo non prestare il fianco alle avversarie, che ancora sono abbondantemente sotto nel punteggio. 40? Finisce qui il primo tempo! 39? Usciamo da una situazione difficile, adesso bisogna mantenere solo il possesso. 38? Palla rubata dalle azzurre su una rimessa laterale avversaria, bene così! 36? Mischia spagnola, stiamo facendo un po’ di fatica in questa fase. 34? Va a segno Rodigruez, le spagnole si sbloccano (15-3). 33? Vanno per i pali le ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:50 Lesi sono ben comportate nella prima mezz’ora di gioco, anche se avrebbero potuto sfruttare qualche occasione in più. Negli ultimi dieci minuti c’è invece stata molta confusione nel gioco delle ragazze di Di Giandomenico, nel secondo tempo bisognerà partire subito forte, sarà importantissimo non prestare il fianco alle avversarie, che ancora sono abbondantemente sotto nel punteggio. 40? Finisce qui il39? Usciamo da una situazione difficile, adesso bisogna mantenere solo il possesso. 38? Palla rubata dallesu una rimessa laterale avversaria, bene così! 36? Mischia spagnola, stiamo facendo un po’ di fatica in questa fase. 34? Va a segno Rodigruez, le spagnole si sbloccano (15-3). 33? Vanno per i pali le ...

rtl1025 : ?? Domani, giovedì 23 settembre ? Alle 16:10 ?? @MarroneEmma in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire l… - fdicos10 : ??Digitale popolare. Cultura e policy per l’Italia che riparte. Martedì 28 settembre (ore 10-12) presentiamo… - sole24ore : ?? Controlli Nas su Green pass, 236 multe per 94mila euro dall’entrata in vigore ?? In India quasi 30mila nuovi casi… - CosaInTendenza : ?????? #NuovoHashtag ?????? Oggi nelle Tendenze Italia un nuovo hashtag #CHEMCI lanciato da @blab_live ?? con questo twe… - ENHYPEN_ITALIA_ : [YOUTUBE] ENGENEs, è uscito un nuovo video su YouTube sul canale degli Enhypen. [LIVE CLIPS] -