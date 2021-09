LIVE Italia-Spagna 12-0 rugby femminile in DIRETTA: partenza fenomenale delle azzurre! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Le azzurre stanno placcando in maniera enciclopedica. 21? Calcio di punizione per le iberiche. 20? Rimessa laterale per le azzurre. 18? Non trasforma la meta Bettoni, ma siamo avanti 12-10! 17? ANCORAAAAAAAA METAAAAAAA! Questa volta ci pensa Sillari! 16? Rubiamo il pallone alle spagnole, andiamo in avanzamento! 14? Trasformazione di Tillari, siamo avanti 7-0! 14? METAAAAAAAAAAAAAAA! La sblocchiamo grazie a Gaia Maris, passiamo in vantaggio! 12? Ottima ripartenza azzurra, siamo nuovamente dentro i loro 22! 11? Recupera il pallone la Spagna. 10? Abbiamo bisogno di sbloccare il punteggio, stiamo dominando la partita. 9? Avanti per le azzurre, peccato perchè stavamo giù urlando alla meta. 8? Staff medico in campo per assistere Lucia Gai, fortunatamente non è nulla di grave. 8? ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Le azzurre stanno placcando in maniera enciclopedica. 21? Calcio di punizione per le iberiche. 20? Rimessa laterale per le azzurre. 18? Non trasforma la meta Bettoni, ma siamo avanti 12-10! 17? ANCORAAAAAAAA METAAAAAAA! Questa volta ci pensa Sillari! 16? Rubiamo il pallone alle spagnole, andiamo in avanzamento! 14? Trasformazione di Tillari, siamo avanti 7-0! 14? METAAAAAAAAAAAAAAA! La sblocchiamo grazie a Gaia Maris, passiamo in vantaggio! 12? Ottima riazzurra, siamo nuovamente dentro i loro 22! 11? Recupera il pallone la. 10? Abbiamo bisogno di sbloccare il punteggio, stiamo dominando la partita. 9? Avanti per le azzurre, peccato perchè stavamo giù urlando alla meta. 8? Staff medico in campo per assistere Lucia Gai, fortunatamente non è nulla di grave. 8? ...

rtl1025 : ?? Domani, giovedì 23 settembre ? Alle 16:10 ?? @MarroneEmma in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire l… - fdicos10 : ??Digitale popolare. Cultura e policy per l’Italia che riparte. Martedì 28 settembre (ore 10-12) presentiamo… - Emergenza24 : [25.09-15:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #Irideos in #Italia dalle 14.15, con impatto su #Pozzuoli #Milan… - marcong63 : RT @AE_Italia: Mercoledì scorso abbiamo parlato con il giornalista Francesco De Augustinis di deforestazione e industria della carne, ma an… -