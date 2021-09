LIVE – Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-16, 25-15, 25-20): Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA (Di sabato 25 settembre 2021) La DIRETTA testuale di Italia-Repubblica Ceca, sfida valevole per la Pool A dei Mondiali Under 21 2021 di volley maschile. Gli Azzurrini di Angiolino Frigoni vanno a caccia di altri tre punti contro la formazione Ceca per chiudere al meglio la prima fase dopo le nette vittorie contro Thailandia ed Egitto. L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 25 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI I GIRONI DELLA SECONDA FASE FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Latestuale di, sfida valevole per la Pool A deiUnder 21dimaschile. Gli Azzurrini di Angiolino Frigoni vanno a caccia di altri tre punti contro la formazioneper chiudere al meglio la prima fase dopo le nette vittorie contro Thailandia ed Egitto. L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 25 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI I GIRONI DELLA SECONDA FASE FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I ...

Advertising

rtl1025 : ?? Domani, giovedì 23 settembre ? Alle 16:10 ?? @MarroneEmma in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire l… - fdicos10 : ??Digitale popolare. Cultura e policy per l’Italia che riparte. Martedì 28 settembre (ore 10-12) presentiamo… - zazoomblog : LIVE – Italia-Repubblica Ceca 25-16 25-15 1-0: Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA - #Italia-Repubblica #25-16 #25… - Sportequestri : Europeo Femminile: Italia ???? e Inghilterra ???? domani in finale ?????? I dettagli ???? Per seguire il match in streamin… - 91kittylali : RT @adorablespos: En Italia lo trasmiten en la tele GRITOOO Global Citizen Live, dal 25 settembre 24 ore di musica su Sky e TV8 https://t… -