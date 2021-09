LIVE Inter-Atalanta 2-2, Serie A calcio in DIRETTA: annullato il gol del vantaggio orobico! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Ci saranno sei minuti di recupero. 90? Fuori Barella, dentro Satriano nell’Inter. 88? annullato il gol a Piccoli, il pallone era uscito fuori prima del passaggio. 86? TRAVERSA di Dimarco, si resta Inter-Atalanta 2-2. 84? RIGORE per l’Inter, follia di Demiral che mette il braccio sulla testa di Dzeko dove va a battere il pallone. 82? Ilicic chiama all’Intervento Handanovic dopo un tiro di destro. 80? Fuori Lautaro Martinez, dentro Alexis Sanchez nell’Inter. 78? Fuori Zappacosta e dentro Pasalic per l’Atalanta. 76? Conclusione di Maehle, pallone fuori di poco. 74? Goooooooooooooool, Dzekooooooooooooooo, Dimarco chiama all’Intervento Musso che lascia il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Ci saranno sei minuti di recupero. 90? Fuori Barella, dentro Satriano nell’. 88?il gol a Piccoli, il pallone era uscito fuori prima del passaggio. 86? TRAVERSA di Dimarco, si resta2-2. 84? RIGORE per l’, follia di Demiral che mette il braccio sulla testa di Dzeko dove va a battere il pallone. 82? Ilicic chiama all’vento Handanovic dopo un tiro di destro. 80? Fuori Lautaro Martinez, dentro Alexis Sanchez nell’. 78? Fuori Zappacosta e dentro Pasalic per l’. 76? Conclusione di Maehle, pallone fuori di poco. 74? Goooooooooooooool, Dzekooooooooooooooo, Dimarco chiama all’vento Musso che lascia il ...

Advertising

Inter : ?? | RISCALDAMENTO Manca sempre meno al fischio d'inizio di #InterAtalanta Segui il live del match su @DAZN_IT??… - Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterAtalanta ?? Dallo stadio @EvaGini, @FSIANI87 e Ma… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Vuoi rivivere #InterBologna? ?? Guarda qui tutte le foto ?? - serieB123 : Inter-Atalanta: Dumfries in fascia la scelta di Inzaghi; Zapata in campo Live 0-0 - lNTERISTAAA : RT @Inter: ?? | RISCALDAMENTO Manca sempre meno al fischio d'inizio di #InterAtalanta Segui il live del match su @DAZN_IT?? -