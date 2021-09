LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: out in Q1 Verstappen e Giovinazzi, dominio Mercedes anche sul bagnato (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Niente da fare per Giovinazzi, solo 18°. Eliminati in Q1 anche Raikkonen, Mick Schumacher, Mazepin e Verstappen. 14.18 BANDIERA A SCACCHI!! Ultimo tentativo per tutti! Giovinazzi si è lanciato per ultimo e avrà quindi un buon vantaggio di pista. 14.17 Sainz che, dopo aver montato un set di intermedie nuove, balza in quinta posizione ed ipoteca il passaggio in Q2! 14.15 Sainz è 11° e ha ben 2?5 di vantaggio sul primo degli esclusi, tuttavia in questi ultimi giri i tempi si abbasseranno notevolmente. 14.14 La pista si migliora giro dopo giro e saranno decisivi questi ultimi cinque minuti di Q1. Perez vola con la Red Bull ed è primo con quasi mezzo secondo di margine su Hamilton! 14.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lewis HAMILTON ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Niente da fare per, solo 18°. Eliminati in Q1Raikkonen, Mick Schumacher, Mazepin e. 14.18 BANDIERA A SCACCHI!! Ultimo tentativo per tutti!si è lanciato per ultimo e avrà quindi un buon vantaggio di pista. 14.17 Sainz che, dopo aver montato un set di intermedie nuove, balza in quinta posizione ed ipoteca il passaggio in Q2! 14.15 Sainz è 11° e ha ben 2?5 di vantaggio sul primo degli esclusi, tuttavia in questi ultimi giri i tempi si abbasseranno notevolmente. 14.14 La pista si migliora giro dopo giro e saranno decisivi questi ultimi cinque minuti di Q1. Perez vola con la Red Bull ed è primo con quasi mezzo secondo di margine su Hamilton! 14.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lewis HAMILTON ...

