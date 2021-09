LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: griglia di partenza e orario TV8 gara. Sainz: “La Ferrari sembra più forte” (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza DEL GP DI Russia DI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CARLOS Sainz IN PRIMA FILA orario gara IN CHIARO SU TV8 VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE CARLOS Sainz: “Ferrari MIGLIORATA” CHARLES LECLERC: “DIFFICILE SORPASSARE” LEWIS HAMILTON: “HO COMMESSO DEGLI ERRORI” MAX VERSTAPPEN: “ARRIVARE IN ZONA PUNTI” RIMONTE E SORPASSI IN VISTA LANDO NORRIS ARBITRO DEL MONDIALE AUTOGOL MERCEDES LANDO NORRIS: “POLE FANTASTICA” GEORGE RUSSELL: “PUNTIAMO AL PODIO” SERGIO PEREZ: “PECCATO PER IL NONO POSTO” ANTONIO GIOVINAZZI: “GIORNATA DELUDENTE” VALTTERI BOTTAS: “CI SIAMO COMPLICATI LA VITA” FERNANDO ALONSO: “CONTENTO DEL SESTO POSTO” KIMI RAIKKONEN: “ABBIAMO DEL ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDEL GP DIDI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CARLOSIN PRIMA FILAIN CHIARO SU TV8 VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE CARLOS: “MIGLIORATA” CHARLES LECLERC: “DIFFICILE SORPASSARE” LEWIS HAMILTON: “HO COMMESSO DEGLI ERRORI” MAX VERSTAPPEN: “ARRIVARE IN ZONA PUNTI” RIMONTE E SORPASSI IN VISTA LANDO NORRIS ARBITRO DEL MONDIALE AUTOGOL MERCEDES LANDO NORRIS: “POLE FANTASTICA” GEORGE RUSSELL: “PUNTIAMO AL PODIO” SERGIO PEREZ: “PECCATO PER IL NONO POSTO” ANTONIO GIOVINAZZI: “GIORNATA DELUDENTE” VALTTERI BOTTAS: “CI SIAMO COMPLICATI LA VITA” FERNANDO ALONSO: “CONTENTO DEL SESTO POSTO” KIMI RAIKKONEN: “ABBIAMO DEL ...

F1, Gp Russia: Norris in pole su Sainz. Griglia di partenza Sochi (Russia), 25 settembre 2021 - Lando Norris (McLaren) ha ottenuto la pole position del GP di Russia di F1, in programma domani sul circuito di Sochi. In prima fila partirà anche Carlos Sainz con ...

