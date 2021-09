LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: Zoe Backstedt nuova maglia iridata! Ciabocco nona e migliore azzurra (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA ELITE femminile DEI Mondiali DI Ciclismo 10.23 Si chiude qui la DIRETTA della prova in linea juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo su strada nelle Fiandre! Buon proseguimento con OA Sport! 10.22 La classifica delle prime 22 all’arrivo: 1 Backstedt Zoe Great Britain 1:55:33 2 SCHMID Kaia United States ,, 3 RIEDMANN Linda Germany 0:57 4 UIJEN Elise Netherlands ,, 5 MACPHERSON Makayla United States ,, 6 COUZENS Millie Great Britain ,, 7 VANHOVE Marith Belgium ,, 8 RAYER Eglantine France ,, 9 Ciabocco Eleonora Italy ,, 10 GEURTS Mijntje Netherlands ,, 11 VALGONEN Valeria Russia ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA ELITEDEIDI10.23 Si chiude qui ladella prova in lineadeidisu strada nelle Fiandre! Buon proseguimento con OA Sport! 10.22 La classifica delle prime 22 all’arrivo: 1Zoe Great Britain 1:55:33 2 SCHMID Kaia United States ,, 3 RIEDMANN Linda Germany 0:57 4 UIJEN Elise Netherlands ,, 5 MACPHERSON Makayla United States ,, 6 COUZENS Millie Great Britain ,, 7 VANHOVE Marith Belgium ,, 8 RAYER Eglantine France ,, 9Eleonora Italy ,, 10 GEURTS Mijntje Netherlands ,, 11 VALGONEN Valeria Russia ...

