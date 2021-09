LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: sfida Backstedt e Schmid per l’oro (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA ELITE femminile DEI Mondiali DI Ciclismo 10.04 Penultimo tratto in salita, Wijnpers: ora la Backstedt sembra affaticata. 10.03 Oramai 1’40” di margine per il duo di testa. Tra di loro diventa una partita a scacchi. 10.01 La Backstedt parlotta con la sua ammiraglia, cercando di capire dove provare a staccare la sua avversaria ed evitare un eventuale arrivo in volata. 10.00 Zoe Backstedt e Kaia Schmid vanno d’amore e d’accordo. Otto chilometri al traguardo, siamo sul Decouxlaan. 9.57 Mentre siamo sul Keizersberg, torniamo un attimo sulla Schmid: parlavamo delle tre medaglie ai Mondiali su pista ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA ELITEDEIDI10.04 Penultimo tratto in salita, Wijnpers: ora lasembra affaticata. 10.03 Oramai 1’40” di margine per il duo di testa. Tra di loro diventa una partita a scacchi. 10.01 Laparlotta con la sua ammiraglia, cercando di capire dove provare a staccare la sua avversaria ed evitare un eventuale arrivo in volata. 10.00 Zoee Kaiavanno d’amore e d’accordo. Otto chilometri al traguardo, siamo sul Decouxlaan. 9.57 Mentre siamo sul Keizersberg, torniamo un attimo sulla: parlavamo delle tre medaglie aisu pista ...

