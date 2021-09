LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: chiuso il primo giro, Italia nascosta (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA ELITE femminile DEI Mondiali DI Ciclismo 8.43 Ora è la Danimarca a mettersi in testa e a rendere la corsa dura. 8.41 60 chilometri all’arrivo. 8.38 Completato il primo giro del circuito di Leuven, ancora Olanda in testa al gruppo. 8.36 Superato anche il St. Antoniusberg, ci si avvia verso la conclusione del primo giro. 8.35 Bruttissima caduta! La ceca Kopecky ha preso il cordolo del marciapiede, facendo cadere anche una ciclista belga, rimasta a terra dolorante! 8.34 Percorsi i primi 10 chilometri di corsa. 8.32 L’Italia resta guardinga per ora, rimanendo nella pancia del gruppetto delle migliori. Eleonora Ciabocco, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA ELITEDEIDI8.43 Ora è la Danimarca a mettersi in testa e a rendere la corsa dura. 8.41 60 chilometri all’arrivo. 8.38 Completato ildel circuito di Leuven, ancora Olanda in testa al gruppo. 8.36 Superato anche il St. Antoniusberg, ci si avvia verso la conclusione del. 8.35 Bruttissima caduta! La ceca Kopecky ha preso il cordolo del marciapiede, facendo cadere anche una ciclista belga, rimasta a terra dolorante! 8.34 Percorsi i primi 10 chilometri di corsa. 8.32 L’resta guardinga per ora, rimanendo nella pancia del gruppetto delle migliori. Eleonora Ciabocco, ...

Advertising

OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE della gara juniores femminile dei Mondiali di ciclismo nelle Fiandre - infoitsport : LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: Filippo Baroncini oro, che stoccata ai -5! 'Attacco studiato a tavolino' - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 in DIRETTA: Filippo Baroncini campione del mondo! Stoccata spettacolare! - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 in DIRETTA: Baroncini caduto con Quinn. L’azzurro ora deve inseguire - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 in DIRETTA: altra caduta in gruppo coinvolto Van Tricht - #Ciclismo #Mondiali #DIRETTA:… -