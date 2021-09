LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: Backstedt e Schmid all’attacco (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA ELITE femminile DEI Mondiali DI Ciclismo 9.38 Ancora Zoe Backstedt! Scatto della britannica che tenta di togliersi da dosso la Schmid, ma l’americana tiene botta. 9.36 Zoe Backstedt sta andando come un treno. Ed ha compiuto 17 anni nella giornata di ieri: un’andatura ed una muscolatura IMPRESSIONANTE. 9.32 La Germania si è messa in testa per tentare di ricucire il margine, ma è difficile ora riprendere la fuga, composta da due atlete con una grande gamba! Barale e Ciabocco nel gruppetto inseguitore. 9.30 Attenzione, perché l’azione sembra essere buona! Non c’è accordo tra le inseguitrici, il margine di Backstedt e ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA ELITEDEIDI9.38 Ancora Zoe! Scatto della britannica che tenta di togliersi da dosso la, ma l’americana tiene botta. 9.36 Zoesta andando come un treno. Ed ha compiuto 17 anni nella giornata di ieri: un’andatura ed una muscolatura IMPRESSIONANTE. 9.32 La Germania si è messa in testa per tentare di ricucire il margine, ma è difficile ora riprendere la fuga, composta da due atlete con una grande gamba! Barale e Ciabocco nel gruppetto inseguitore. 9.30 Attenzione, perché l’azione sembra essere buona! Non c’è accordo tra le inseguitrici, il margine die ...

