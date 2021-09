LIVE Ciclismo femminile, Mondiali in DIRETTA: Elisa Balsamo campionessa del mondo! L’Italia ha quasi vinto il medagliere! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Elisa Balsamo MEDAGLIERE Mondiali Ciclismo: ITALIA VICINA ALLA VITTORIA Elisa Balsamo: “HO BATTUTO MARIANNE VOSS: PAZZESCO. GRANDE SQUADRA” CHI È Elisa Balsamo? campionessa ECLETTICA TRA PISTA E STRADA VIDEO Elisa Balsamo campionessa DEL MONDO: GLI HIGHLIGHTS DEL TRIONFO IL CAPOLAVORO TATTICO DELL’Italia LE DICHIARAZIONI DI TUTTE LE AZZURRE CORDIANO DAGNONI: “VITTORIE DI GRUPPO” DINO SALVOLDI: “SONO SENZA PAROLE” L’ALBO D’ORO IL MONTEPREMI DI Elisa Balsamo LE PAGELLE DELLA GARA ODIERNA 16.45 La nostra DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIMEDAGLIERE: ITALIA VICINA ALLA VITTORIA: “HO BATTUTO MARIANNE VOSS: PAZZESCO. GRANDE SQUADRA” CHI ÈECLETTICA TRA PISTA E STRADA VIDEODEL MONDO: GLI HIGHLIGHTS DEL TRIONFO IL CAPOLAVORO TATTICO DELLE DICHIARAZIONI DI TUTTE LE AZZURRE CORDIANO DAGNONI: “VITTORIE DI GRUPPO” DINO SALVOLDI: “SONO SENZA PAROLE” L’ALBO D’ORO IL MONTEPREMI DILE PAGELLE DELLA GARA ODIERNA 16.45 La nostra...

Advertising

andy_reds : RT @paoloigna1: Chi ha visto la gara può dire che è stata una vittoria di squadra, Ogni azzurra è stata perfetta nella vittoria di #ElisaBa… - blab_live : #Ciclismo, Mondiali #UCIWorldChampionships #Flanders2021: analisi del percorso, selezioni al via, favoriti, quote e… - infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, Mondiali in DIRETTA: Elisa Balsamo campionessa del mondo! L'Italia ha quasi vinto il medag… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali in DIRETTA: Elisa Balsamo campionessa del mondo! L’Italia ha quasi vinto il medagl… - paoloigna1 : Chi ha visto la gara può dire che è stata una vittoria di squadra, Ogni azzurra è stata perfetta nella vittoria di… -