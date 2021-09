LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: ripresa Garcia, venti atlete si giocano l’oro! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Le azzurre rimangono un po’ indietro, ma ora sta uscendo fuori Longo Borghini. 16.21 ANCORA LUCINDA BRAND! Le va dietro un’australiana. 16.20 La corsa affronta ancora una volta il tratto in salita del Decouxlaan. 16.19 Grandissima tensione: del resto la posta in palio è altissima e nessuna squadra vuole commettere errori. 16.18 Vollering è ancora là davanti! Nonostante le difficoltà e gli inconvenienti, la neerlandese continua a dare il proprio contributo in maniera estremamente attiva. 16.17 Termina la splendida avventura di Mavi Garcia Canellas, grandissima protagonista. 16.16 Keizersberg che può essere decisivo in questo momento della corsa! 16.15 Ancora però l’Olanda non ha preso l’iniziativa dietro e con questo momento di esitazione Garcia ha ripreso qualche ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Le azzurre rimangono un po’ indietro, ma ora sta uscendo fuori Longo Borghini. 16.21 ANCORA LUCINDA BRAND! Le va dietro un’australiana. 16.20 La corsa affronta ancora una volta il tratto in salita del Decouxlaan. 16.19 Grandissima tensione: del resto la posta in palio è altissima e nessuna squadra vuole commettere errori. 16.18 Vollering è ancora là davanti! Nonostante le difficoltà e gli inconvenienti, la neerlandese continua a dare il proprio contributo in maniera estremamente attiva. 16.17 Termina la splendida avventura di MaviCanellas, grandissima protagonista. 16.16 Keizersberg che può essere decisivo in questo momento della corsa! 16.15 Ancora però l’Olanda non ha preso l’iniziativa dietro e con questo momento di esitazioneha ripreso qualche ...

